Politico обвинила «российских хакеров» в краже тысяч писем Госдепа США Фото: REUTERS

В 2020 году предполагаемые российские хакеры якобы получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников Госдепа США.

Как передает Politico ссылаясь на информированные источники, у киберпреступников появился доступ к электронным почтам в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Тихоокеанского региона и Восточной Азии.

По данным издания, на сегодняшний день неизвестно, есть ли у этих хакеров доступ к секретным данным. Кроме того, не установлено, является ли данная кибератака частью взлома SolarWinds.

В материале указывается на то, что в декабре прошлого года хакерской атаке подверглись клиенты фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. Вашингтон обвинил в причастности к этой атаке Россию. По утверждению США, целью данной атаки было получение доступа получение разведданных, но киберпреступники не получили доступа к «информации чувствительного характера».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда указал на непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные обвинения Вашингтона о массовой хакерской атаке бездоказательны.