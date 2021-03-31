В Индонезии найден голосовой самописец разбившегося в январе Boeing 737 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 31 марта, Министерство транспорта Индонезии сообщило об обнаружении голосового самописца самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Яванском море в январе 2021 года.

Как передает Reuters, в ведомстве пока никак не прокомментировали состояние найденного устройства.

Напомним, 9 января пассажирский самолёт индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море около Джакарты. На борту находилось 56 пассажиров и 13 членов экипажа. Представители национального поисково-спасательного агентства заявили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного лайнера, находившегося в их зоне ответственности.

По предварительным данным, что в самолёте мог отказать автомат тяги одного из двух двигателей, который контролирует многие параметры полёта. Согласно этим данным, пилоты не отключили систему, как того требует инструкция, а попытались наладить её, что и могло привести к неравномерной нагрузке на двигатель и усложнить управление самолётом.