Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 Фото: REUTERS

Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля текущего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

Как уточняется, дистанционный формат работы предполагает регистрацию безработных при помощи портала «Работа в России» и оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале Госуслуг. Таким образом все можно сделать дистанционно. «То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя», - говорится в сообщении.

В сообщении говорится о том, что всю необходимую информацию центры занятости получают из государственных информационных систем.

В кабмине также заявили, что решения о продлении упрощенного порядка регистрации безработных будут принимать руководители российских регионов исходя из эпидемиологической обстановки, а также смотря на специфику рынков труда в конкретном субъекте страны.

По данным пресс-службы правительства, максимальное пособие по безработице на сегодняшний день составляет 12 130 рублей, минимальное - 1 500 рублей. Россияне начинают получать пособие по безработице с момента регистрации в центре занятости.