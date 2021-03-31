В России просрочили рекордное число микрозаймов Фото: REUTERS

В России число просроченных свыше 90 дней микрозаймов по итогам февраля текущего достигло 5,4 миллиона займов, что является новым рекордом. Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как передает РИА Новости, согласно приведенным данным, количество просроченных займов в феврале выросло на 1,8 процента по сравнению с январем текущего года. При этом доля от всех выданных в стране микрозаймов снизилась - на 0,3 процентного пункта, до 40,6 процентов.

Кроме того, в прошлом месяце вырос и объем «плохих» микрозаймов - за месяц их число увеличилось на 2,2 процента, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Доля просроченных займов в общем портфеле выросла в феврале примерно на 0,5 процентного пункта - до 34,7 процента.

Отмечается, что микрофинансовые организации в феврале сократили число выданных займов россиянам на 7,3 процента, до 1,8 миллиона ссуд. Сумма выдач снизилась на 7,6 процента, до 23,8 миллиарда рублей, что стало минимальным результатом с сентября прошлого года.

Уточняется, что по итогам февраля общий долг граждан перед микрофинансовыми организациями вырос до 171,8 миллиарда рублей, что больше показателя января на 0,7 процента.