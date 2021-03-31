Фото трещины на МКС под микроскопом публикует kp.ru

Так выглядит ПрК сейчас. Здесь ведется тщательный поиск микротрещин

Трещины в российском сегменте Международной космической станции искали с прошлого года. kp.ru публикует их изображение под микроскопом.

Так выглядит первая обнаруженная микротрещина на экране электронного микроскопа.

Космонавт Павел Виноградов показал обозревателю "КП" Александру Милкусу , где находятся трещины на примере комплексного стенда служебного модуля «Звезда», расположенного в ракетно-космической корпорации "Энергия". Здесь репетируют все операции прежде, чем их выполнят космонавты на орбите.

«Вот где-то там, глубоко, между стенкой переходной камеры (ПрК) и агрегатным отсеком в полутора метрах от края – одна из трещин. Показываю специально отсюда, чтобы ты понял – с этой стороны, снаружи, ни тут, на земле, ни в космосе до нее не добраться. Только изнутри», - отметил он.

При помощи чаинок из пакетика космонавты нашли подозрительные места. А когда в феврале грузовой корабль «Прогресс» привез японский электронный микроскоп - одно место загерметизировали. Определили и место второй микротрещины.

Микротрещину смогли увидеть только после того, как на станцию привезли специальные приборы.

Виноградов показал лист алюминия, где обнаружили трещину, это стенка отсека. Как он отметил, трещину невозможно увидеть невооруженным глазом. Ее ширина от 0,1 до 0,25 миллиметра, а длина около 40 миллиметров.

Вторая утечка находилась под трубопроводом системы терморегулирования, куда невозможно подлезть, однако можно загерметизировать сверху, что и сделали на орбите

Так герметизируют трещины. Фото: Александр МИЛКУС

После того как в российском модуле загерметизировали две микротрещинки, утечка сократилась почти втрое и сейчас из ПрК уходит примерно 0,4 кубометра воздуха в сутки.

Поиски третьей микротрещины продолжаются.

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