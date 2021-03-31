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Происшествия31 марта 2021 10:28

Опубликовано фото арсенала пенсионера Владимира Барданова, стрелявшего по силовикам в Мытищах

Судя по снимкам пенсионер мог держать оборону еще долго
Анастасия РЫШКОВА
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Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек

Фото: Оперативная съемка

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии арсенала Владимира Барданова, пенсионера из элитного поселка Вешки, устроившего накануне настоящую перестрелку с правоохранителями.

«Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать ни один час», — написал депутат.

Опубликовано фото арсенала пенсионера Владимира Барданова

Фото: Оперативная съемка

Судя по фотографиям пенсионера, держать оборону он мог еще долго.

В подмосковных Мытищах 30 марта 2021 года, 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в собственном частном доме в поселке Вешки, когда утром к нему пришли сотрудники ФСБ и МВД.

Судя по снимкам пенсионер мог держать оборону еще долго

Фото: Оперативная съемка

Его подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. В ответ пенсионер бросил две гранаты и открыл огонь по прохожим и силовикам. Кроме него в доме еще находились двое взрослых, ребенок и несколько человек из обслуживающего персонала. Они были выведены сотрудниками правоохранительных органов на улицу.

С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать ни один час

Фото: Оперативная съемка

Барданов в советское время занимался фарцовкой импортных вещей, владел ЧОПами, автосервисом и другими фирмами.

ЧППенсионер Владимир Барданов устроил стрельбу в поселке в Мытищах