Опубликовано фото арсенала пенсионера Владимира Барданова, стрелявшего по силовикам в Мытищах

Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек Фото: Оперативная съемка

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии арсенала Владимира Барданова, пенсионера из элитного поселка Вешки, устроившего накануне настоящую перестрелку с правоохранителями.

«Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать ни один час», — написал депутат.

Опубликовано фото арсенала пенсионера Владимира Барданова Фото: Оперативная съемка

Судя по фотографиям пенсионера, держать оборону он мог еще долго.

В подмосковных Мытищах 30 марта 2021 года, 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в собственном частном доме в поселке Вешки, когда утром к нему пришли сотрудники ФСБ и МВД.

Судя по снимкам пенсионер мог держать оборону еще долго Фото: Оперативная съемка

Его подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. В ответ пенсионер бросил две гранаты и открыл огонь по прохожим и силовикам. Кроме него в доме еще находились двое взрослых, ребенок и несколько человек из обслуживающего персонала. Они были выведены сотрудниками правоохранительных органов на улицу.

С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать ни один час Фото: Оперативная съемка

Барданов в советское время занимался фарцовкой импортных вещей, владел ЧОПами, автосервисом и другими фирмами.