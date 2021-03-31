Опубликовано фото арсенала пенсионера Владимира Барданова, стрелявшего по силовикам в Мытищах

Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек
Фото: Оперативная съемка
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии арсенала Владимира Барданова, пенсионера из элитного поселка Вешки, устроившего накануне настоящую перестрелку с правоохранителями.
«Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать ни один час», — написал депутат.
Опубликовано фото арсенала пенсионера Владимира Барданова
Фото: Оперативная съемка
Судя по фотографиям пенсионера, держать оборону он мог еще долго.
В подмосковных Мытищах 30 марта 2021 года, 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в собственном частном доме в поселке Вешки, когда утром к нему пришли сотрудники ФСБ и МВД.
Судя по снимкам пенсионер мог держать оборону еще долго
Фото: Оперативная съемка
Его подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. В ответ пенсионер бросил две гранаты и открыл огонь по прохожим и силовикам. Кроме него в доме еще находились двое взрослых, ребенок и несколько человек из обслуживающего персонала. Они были выведены сотрудниками правоохранительных органов на улицу.
С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать ни один час
Фото: Оперативная съемка
Барданов в советское время занимался фарцовкой импортных вещей, владел ЧОПами, автосервисом и другими фирмами.