Вильфанд рассказал, кому из водителей в Москве уже можно сменить резину Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Москвы, которые пользуются личным автотранспортом днём, в период с 13 до 16 часов, уже могут сменять зимнюю резину на летнюю. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что в это время температура стабильно будет выше 5 градусов тепла.

Как отметил синоптик, утром в Москве температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов, что чревато гололедицей, поэтому автолюбителям, которые пользуются машиной в ранний час, менять резину пока рано.

«Надо дождаться середины второй пятидневки апреля, до этого точно не надо всем менять», - приводит слова эксперта РИА Новости.

Вильфанд также напомнил, что быстрой весны в текущем году ожидать не стоит, потому до сих пор не исключены гололедные явления. Так, на этой неделе в ночь ожидается температура воздуха до минус 5 градусов.