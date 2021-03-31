Совфед одобрил закон об условиях возбуждения дел о сбыте наркотиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 31 марта, Совет Федерации одобрил правительственный закон, который не позволяет считать наркотическое опьянение основанием для возбуждения дела уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков.

Документ говорит о том, что основанием не может быть также обнаружение в теле человека наркотических или психотропных средств при отсутствии «достаточных данных, указывающих на факт их передачи».

Законопроект был разработанный с целью защиты граждан от необоснованного преследования по «наркотическим статьям», однако был отклонен Совфедом в декабре прошлого года. Тогда говорилось о том, что уголовные дела по факту наркосбыта не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также без достаточных доказательств об их передачи другим лицам. Профильный комитет Совфеда заявил, что такие формулировки могут привести к снижению эффективности противодействия наркоторговле.

Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в новой редакции закон принимать можно.