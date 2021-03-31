Сенатор Рязанский назвал три причины сокращения абортов в России Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, почему в России число абортов за последние пять лет сократилось на 40 процентов.

По словам политика, на показатели влияют три фактора. Во-первых, успешная социальная политика. Во-вторых, высокий уровень работы системы здравоохранения.

- Люди стали стремиться вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем. К тому же, несмотря на все трудности, у нас растут семьи. Люди стали более подготовленными, грамотными и осознанно заводят детей. Таким образом, сокращение числа абортов – это сочетание социальной политики, здравоохранения и отношения людей», - заявил Рязанский ФАН.

В Госдуме также отмечают положительную тенденцию и предлагают подкрепить результат финансовой составляющей.

Депутаты уверены, что если поддерживать беременную женщину материально, то у нее не возникнет мыслей избавиться от ребенка. Речь идет о выплатах будущим матерям ежемесячного пособия по 20 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".