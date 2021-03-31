В России за сутки выявили 8 275 новых случая коронавируса, минимум с 29 сентября Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявлено 8 275 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является минимальным показателем с 29 сентября 2020 года. Таким образом, по состоянию на среду, 31 марта 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране возросло до 4 545 095 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа заражение коронавирусом зарегистрировали во всех 85 российских регионах. Наибольшее число выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 1286. Второе место по данному показателю занял Санкт-Петербург с 715 случаями коронавируса. Тройку замыкает Московская область с 584 заболевшими.

Среди новых инфицированных около 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 408 летальных исхода, а выздоровели 10 176 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 98 850 заразившихся, всего вылечились 4 166 172.