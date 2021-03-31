В Союзе прав потребителей предложили проверить нотариусов за навязывание дополнительных услуг Фото: Архив "КП"

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести проверку нотариальных контор в связи со случаями навязывания дополнительных услуг потребителю. Подобная практика ведет к удорожанию услуг нотариусов, которые и так недешевы.

Егармин приводит в пример, что часто россияне приходят к нотариусу с готовыми документами, заранее составленными по всем требованиям законодательства. Такие бумаги требует лишь заверения подписи лица, выдающего доверенность. По тарифу такая услуга стоит около 300 рублей.

Но вместо этого, потребителю предлагают переоформить документ непосредственно у нотариуса, что добавляет к стоимости еще 1500 рублей.

В обращении Союза подчеркивается, что вопрос оказания дополнительных услуг правового и технического характера рассматривался судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда

Было признано, что подобные действия не являются неотъемлемым элементом всех нотариальных действий, о чем сказано ст. 16 закона «О защите прав потребителей».

В связи с этим Егармин просит премьер-министра дать поручение ФАС о проведении соответствующей проверки на предмет картельного сговора.

- Роспотребнадзору - провести проверку на предмет нарушения прав потребителей, Минюсту - провести проверку соблюдения нотариальными конторами установленных требований законодательства, цитирует RT текст обращения.