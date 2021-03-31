На МКС ищут место третьей утечки атмосферы

На корпусе служебного модуля - сотни выходов кабелей и трубопроводов извне станции наружу. Фото: Александр МИЛКУС

Обозреватель "КП" Александр Милкус побывал на стенде служебного модуля "Звезда" в ракетно-космической корпорации "Энергия" и увидел как планируется и проводится работа по поиску и герметизации трещин на МКС. Известный космонавт Павел Виноградов рассказал журналисту, что на МКС ищут место третьей утечки воздуха.

- Мы предполагаем, что есть еще течь, - рассказал Виноградов, - Так что экипажу еще предстоит повозиться в ПрК с электронным микроскопом и с новым течеискателем, который привезут «Союзом МС-18».

Так выглядит первая обнаруженная микротрещина на экране электронного микроскопа.

Космонавт рассказал, что, вероятно, течет один из гермовводов – там, где кабель или трубопровод выходит через корпус на поверхность станции. Он отметил, что течь обязательно будет найдена. Но на это потребуется достаточно большое количество времени. Потому что место утечки настолько мало, что невооруженным глазом увидеть его невозможно.

Виноградов рассказал, что в переборке, которая разделяет рабочую зону от ПрК установили мановакуумметр - точный прибор, измеряющий давление. Теперь космонавты МКС следят за ситуацией в ПрК даже когда ее люк плотно закрыт.

Напомним, на МКС ранее космонавтами была зафиксирована утечка воздуха. После обследования космической станции космонавты нашли несколько микротрещин, требующих ремонта. На сегодня утечка воздуха на МКС минимальна. Жизни экипажа ничего не угрожает.