В Италии задержали двух человек по обвинению в шпионаже в пользу России Фото: REUTERS

В Италии задержали российского офицера, работающего при посольстве России в Риме, и капитана Военно-морских сил Италии, которых обвиняют в шпионаже в пользу Москвы. Об этом говорится в заявлении спецподразделения карабинеров ROS.

Как уточняется в сообщении итальянских карабинеров, операция по задержанию состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации офицером Италии в обмен на денежную сумму.

«По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом», - говорится в заявлении.

Отмечается, что задержание состоялось вечером в минувший вторник, 30 марта.

Расследование проводилось при участии итальянской спецслужбы - Агентства внутренней информации и безопасности (AISI), а также генерального штаба Министерства обороны Италии. Российского офицера в коммюнике назвали «аккредитованным при посольстве в Италии».

Глава МИД Италии сообщил, что российский посол вызван после задержания этих двух лиц.