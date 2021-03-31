В Канаде врачи изучают десятки случаев неизвестного заболевания мозга Фото: Александр ГЛУЗ

В Канаде врачи исследуют ранее неизвестную болезнь мозга, которая приводит к потере памяти, галлюцинации, а также атрофии мышц.

Как передает издание The Guardian, более года в Министерстве здравоохранения страны отслеживали случаи подозрительных неврологических заболеваний, появившихся без известной причины. В канадской провинции Нью-Брансуик неизвестное заболевание было выявлено у 43 человек.

Местные жители впервые узнали о расследовании на прошлой неделе после того, как в прессу просочилась записка Агентства общественного здравоохранения провинции, в которой медики просили следить за симптомами, похожими на болезнь Крейтцфельдта-Якоба - редкое, смертельное заболевание мозга, вызванное искаженными белками.

«Мы сотрудничаем с различными национальными группами и экспертами, однако на данный момент нет ясной причины», - говорилось в записке.

На сегодняшний день команда исследователей, в том числе федеральные ученые, пытаются определить, имеют ли они дело с ранее неизвестным неврологическим синдромом или же с серией не связанных между собой заболеваний.

Как уточняется, все пациенты первым делом жаловались на необъяснимые боли, спазмы, а также изменения поведения. В течение 18-36 месяцев у них появлялись когнитивные нарушения, а также истощение мышц, слюнотечение и стук зубов. Некоторые больные начали испытывать пугающие галлюцинации, среди которых ощущение насекомых, ползающих по их коже.

Отмечается, что в 2015-м году был выявлен только один подозрительный случай такого заболевания, в 2019 году - уже 11 случай, а в прошлом году - 24.

«За последние 20 с лишним лет мы не видели такого кластера устойчивых к диагностике неврологических заболеваний, как этот», - заявил глава канадской сети эпиднадзора CJD Майкл Култхарт.