Шведский депутат Нордберг поднял вопрос о закупке российской вакцины «Спутник V»

В парламенте Швеции подняли вопрос о возможности закупок российской вакцины против COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат парламента (риксдага) Швеции Матс Нордберг заявил о нехватке в стране доз вакцины против коронавируса. В связи с этим политик предложил больше внимания уделить вопросу закупки российского препарата «Спутник V» или китайской вакцины. Свой запрос депутат направил главе МИД Швеции Анн Линде.

Нордберг отметил, что из-за сложных взаимоотношений Евросоюза с Россией и Китаем закупка вакцин через ЕС может быть затруднена. При этом депутат отметил, что, возможно, стоит реализовывать сотрудничества с другими странами напрямую, поскольку Швеция по-прежнему «страдает от дефицита вакцин против COVID-19».

«Считает ли министр, что... Швеция должна, действуя в прямом контакте с Россией и (или) Китаем, добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или её одобрения для экстренного применения она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?» — цитирует обращение депутата RT.

Напомним, накануне Австрия заявила о своих планах закупить у России порядка одного миллиона доз вакцины против коронавируса. Страна намерена осуществить сделку уже в апреле, передает ФАН.

Также ранее сообщалось, что пилотную партию российского «Спутник V» произвели в Бразилии. До начала применения препарат будет направлен на сертификацию и верификацию в Москву, передает телеканал «360».