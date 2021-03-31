В МИД Италии вызвали посла России после задержания двух лиц по подозрению в шпионаже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского посола в Риме Сергей Разов пригласили в Министерство иностранных дел Италии после задержания по делу о шпионаже в пользу России. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики, распространенном в среду, 31 марта.

«Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова», - говорится в заявлении министерства.

Российское посольство в Италии подтвердило задержание задержания сотрудника российского диппредставительства в Риме.

Как писал сайт kp.ru, вечером во вторник, 31 марта, в Италии по обвинению в шпионаже в пользу России задержали двоих человек. Среди задержанных российский офицер, работающий при посольстве России в Риме, а также капитана Военно-морских сил Италии.