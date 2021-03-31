Мужчина с бензопилой пытался попасть в парламент Словении с криком «хватит с меня локдауна!»

Полиция Любляны задержала нарушителя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина с бензопилой пытался попасть в здание парламента Словении вечером во вторник, 30 марта. Полиция Любляны задержала нарушителя.

Как передает национальное агентство STA со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. Инцидент произошёл после 19.00 по местному времени (20.00 мск). Мужчина подошел мужчина с бензопилой зданию заксобрания, но не смог проникнуть внутрь, поскольку полицейские, которые дежурили около здания, задержали его.

Пытаясь попасть внутрь здания парламента и во время задержания, мужчина кричал: «Хватит с меня локдауна!»

В парламенте в то время шло заседание по вопросу доверия председателю заксобрания Игору Зорчичу. Депутаты большинством голосов выразили доверие спикеру.

Управление полиции Любляны сообщило, что никто не пострадал.

Напомним, власти Словении приняли решение с 1 апреля 2021 года ввести жесткий карантин и ограничить выезд из страны. До 11 апреля в республике будут закрыты все дошкольные и учебные заведения. Из предприятий продолжить работу смогут лишь продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, заправки и автосервисы.