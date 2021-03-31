Эксперты прогнозируют увеличение добычи нефти Россией в мае

Эксперты: В мае ОПЕК+ опять позволит России нарастить добычу нефти Фото: REUTERS

На ближайшей встрече ОПЕК+, которая состоится 1 апреля, скорее всего, будет принято решение о сохранении условий по добыче нефти. Главный вопрос заключается в том, сделают ли страны альянса снова исключение для России и позволят ли увеличить добычу.

Аналитики считают, что в условиях начавшейся третьей волны коронавируса в Европе, повторных локдаунов и опасений за восстановление спроса на нефть, решение не увеличивать добычу - вполне ожидаемо.

«С учетом начавшейся в Европе третьей волны коронавируса, сохранение квот добычи на текущем уровне в мае (а возможно и в июне) представляется наиболее вероятным - во всяком случае, такое решение стало бы более логичным, чем решение не повышать квоты на прошлом заседании», - цитирует директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова «Российская газета».

При этом, по мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, для России вполне может быть сделано исключение, поскольку ее уровень снижения добычи был намного серьезнее, чем в других странах. Такое решение помогло бы укрепить отношения альянса в долгосрочной перспективе.

Добавим, утром на торга Московской биржи курс доллара опустился на несколько копеек и составил 75,85 рубля. Курс евро, наоборот, немного вырос и достиг показателя 89 рублей ровно, передает «Свободная пресса».