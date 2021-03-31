В Англии установили памятник Грете Тунберг. Фото: Twitter/CapitalSCNews.

В Великобритании возле университета Уинчестера поставили памятник активистке Грете Тунберг. Монумент оказался первой в мире скульптурой Тунберг в человеческий рост. Стоимость памятника составила 24 тысячи фунтов стерлингов, чем был недоволен студенческий союз.

Председатель студенческого объединения университета Меган Болл объяснила, что несмотря на всю роль Тунберг в современной истории и ее "фантастическое" влияние на подрастающее поколение на фоне пандемии COVID-19, студентам была особенно нужна финансовая поддержка. Средства, потраченные на монумент, предназначались для поддержки студентов или оплаты труда работников, а не на установку памятника, сообщает BBC.

Ранее появилось сообщение, что про Тунберг снимут документальный фильм, в котором будет показана ее кампания по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата. В фильме расскажут о роли девочки в вопросах климата, ее взаимодействии с бизнесменами и политиками по всему миру в решении проблем природы.