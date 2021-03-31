Украина запретит ввоз из России пшеницы, моющих средств и бумаги с апреля 2021 Фото: REUTERS

Правительство Украины приняло решение ввести запрет на ввоз из России пшеницы, ржи, подсолнечного масла, а также ряда непродовольственных товаров, среди которых моющие средства и бумага. Запрет начнет действовать с апреля 2021. Об этом говорится в постановлении украинского кабмина, опубликованном на официальном сайте.

«Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из РФ) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава», - говорится в документе, датированном от понедельника, 29 марта.

Всего в списке числится 25 новых товаров, среди непродовольственных есть моющие средства, картон, упаковка из целлюлозы, проволока из легированных сталей, газетная и туалетная бумага, а также салфетки, инструменты для бурения и запчасти к ним. Кроме того, под запрет попали железнодорожные оси и колеса.