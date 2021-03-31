На Филиппинах разрабатывают дрожжевую вакцину от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Филиппинах имеющий сан священника молекулярный биолог Никанор Аустриако разрабатывает дрожжевую вакцину от коронавируса.

Ученый, преподающий в американском Провиденс-колледже параллельно биологию и теологию, рассказал, что его исследовательская группа сегодня работает над двумя версиями вакцины, одна из которых будет работать против исходного штамма коронавируса, а вторая предназначена от бразильского и южноафриканского вариантов.

«Мы проведём тестирование обоих препаратов и могли бы их просто объединить», - рассказал он в интервью телеканалу ABS-CBN.

Аустриако пояснил, что генетически модифицированные дрожжи создают спайковый белок SARS-CoV-2, дающий иммунитет против заболевания.

Как сообщил ученый, после отмены карантина он собирается вернуться на Филиппины, где его команда займётся тестированием препарата на животных в Университете Санто-Томаса в Маниле.

«Я работаю учёным уже 25 лет, но то, что хорошо выглядит в теории, не всегда работает на практике», - заявил он.

По его словам, пока всё идёт хорошо. На данный момент вакцина проходит доклинические испытания, но разработчики считают, что к Рождеству появятся новые, «хорошие» клинические данные.

Ученый говорит о том, что препарат будет вводиться перорально, и его можно будет хранить при нормальных температурах, что сможет облегчить распространение в различных областях. Исследованиями дрожжей Аустриако занимается уже 15 лет.