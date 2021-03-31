В Московском зоопарке умерла в спячке гималайская медведица. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московском зоопарке во время зимней спячки умерла гималайская медведица по кличке Будур.

«К сожалению, эта весна омрачена очень тяжелым событием. Во время спячки умерла гималайская медведица Будур. Зимой мы всегда очень переживаем за пожилых медведей. В природе именно в этот период уходят старые и больные животные», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова РИА Новости.

При этом в зоопарке живут еще несколько возрастных медведей - 29-летняя бурая медведица Роза и 27-летний гималайский медведь Алладин. Животные в данный момент отходят от спячки и готовятся вернуться к привычному режиму.

Посетителям зоопарка медведи покажутся уже через несколько дней.

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