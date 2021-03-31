Бизнесмена Шпигеля, проходящего по делу экс-губернатора Пензенской области, госпитализировали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, госпитализируют в больницу изолятора «Матросская тишина» из московского СИЗО №4. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.

«Накануне вечером его перевели из ИВС в СИЗО №4. Сегодня, когда мы его посещали, он вышел к нам, прошел 10 метров и пожаловался на здоровье. В СИЗО было принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля в больницу "Матросской тишины"», - приводит РИА Новости слова члена московского ОНК.

Напомним, губернатору Пензенской области было предъявлено обвинение по делу о получении взятки на сумму более 31 миллиона рублей, за что Белозерцеву грозит 15 лет лишения свободы. При обыске у экс-главы региона нашли не менее 500 миллионов рублей. Защита обжаловала его арест. На прошлой неделе, 23 марта, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Ивана Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.