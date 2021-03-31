В посольстве РФ прокомментировали задержание российского дипломата в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Италии подтвердило задержание российского военного дипломата в Риме по обвинению в шпионаже и выразило надежду, что произошедшее не скажется на двусторонних отношениях.

В диппредставительстве отметили, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, поэтому в настоящий момент нецелесообразно давать «комментировать случившееся по существу».

«Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе … В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», - заявили в диппредставительстве.

Как писал сайт kp.ru, вечером во вторник, 31 марта, в Италии по обвинению в шпионаже в пользу России были задержаны два человека: российский офицер, работающий при посольстве России в Риме, а также капитан итальянских ВМС. После задержания в Министерство иностранных дел республики пригласили российского посола в Риме Сергея Разова.