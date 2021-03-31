Яндекс сменил логотип компании

Логотип — часть новой айдентики Яндекса.

Яндекс изменил логотип на стартовой странице поисковика. Айдентики Яндекса включает новый знак — букву Я в красном круге — и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак появится в интерфейсах и в жизни, например, на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов.

Поисковая строка

При этом изменения произошли и в поисковой строке, она больше не повторяет форму стрелки.

Изменения для компании разработали дизайнеры Яндекса и Илья Рудерман — дизайнер, давно сотрудничающий с Яндексом и участвующий в создании шрифта Yandex Sans.

Новый шрифт в логотипах сервисов Яндекса

Напомним, "старый" логотип Яндекса был создан почти тринадцать лет назад, когда компания и не думала заниматься доставкой продуктов и обработкой платежей, не говоря уже о разработке беспилотных автомобилей.

- Новая айдентика отражает суть современного Яндекса и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из Лавки. В то же время она напоминает, что у сервисов Яндекса общие технологии и общее начало — поиск, — говорит дизайн-директор Поиска Геннадий Лохтин.