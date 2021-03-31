Накануне стрельбы в Мытищах к Барданову приходила полиция и ФСБ. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Накануне к устроившему стрельбу по силовикам жителю коттеджного поселка Вешки Владимира Барданова приходили полицейские и сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщила представитель Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, которая уточнила, что правоохранители проверяли информацию о незаконном хранении оружия.

«К нему пришли много сотрудников из разных ведомств - ФСБ и МВД, причём как из областных управлений, так и из федеральных. У них было постановление на проведение осмотра», - приводит RT слова представителя СК.

Врадий добавила, что у Следственного комитета нет информации о том, что Барданова ранее подозревали в незаконном хранении оружия, однако мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Напомним, устроивший стрельбу по силовикам мужчина остался в горящем доме и погиб. Как писал сайт kp.ru, когда в здании вспыхнул пожар, сотрудники полиции предложили стрелявшему сдаться, но он отказался выходить. По предварительным данным, Барданов поджег свой арсенал оружия с боеприпасами, что в итоге и привело к серьезному пожару. Сейчас его коттедж по-прежнему находится в оцеплении полиции.