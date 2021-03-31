Кремль: разговор Путина, Макрона и Меркель - не подмена минского формата

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разговор российского президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном не является подменой Минского формата. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что круг тем был шире Украины, хотя и ее обсудили подробно.

«Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российскому лидеру в разговоре с партнёрами о Киеве не пришлось обозначать «красные линии», поскольку они хорошо известны. Речь шла о безальтернативности Минских договорённостей, а также проблемной ситуации, которая имеется в связи с невыполнением этого договора.

«Путин говорил, что нужно использовать все возможное влияние на Киев, чтобы он отказался от любых провокационных действий», - сказал пресс-секретарь, указав на то, что, по мнению Кремля, «украинская сторона так или иначе может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне».