В России разрабатывают "бюджетный" вариант полета на Луну

В России разрабатывают "дешевый" вариант полета на Луну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" занимается разработкой бюджетного варианта полета на Луну. Для него потребуется 390 миллиардов рублей против 820 миллиардов по основному проекту.

Как сообщил ведущий инженер "Энергии" Андрей Бычков, речь идет о сборке перелетного комплекса из модулей на околоземной орбите с помощью нескольких запусков ракет "Ангара-А5" или "Союз-5".

Если полет к Луне и высадка на ее поверхность с помощью двух сверхтяжелых ракет обойдется в 820 миллиардов рублей, то вариант "Энергии" будет стоит 390 или 391 миллиард в зависимости от вида сборки.

Ранее глава Роскомоса Дмитрий Рогозин рассказал, что запланированная вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта с этой планеты на Землю.Как уточнил глава госкорпорации, на сегодняшний день уже подписан контракт на начало работ по первому проекту.