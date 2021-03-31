В Кремле обеспокоены действиями Украины, которые могут привести к войне в Донбассе

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле обеспокоены, что Украина может пойти на провокационные действия, которые в итоге могут привести к войне в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне», - сказал представитель Кремля, отметив, что Москве этого «очень не хотелось бы это увидеть»

Кроме того, Песков выразил обеспокоенность в связи с растущей напряжённостью в регионе.

Комментируя вопрос, допускает ли в Кремле возможность участия Москвы в данной войне на стороне Донбасса, пресс-секретарь российского лидера заявил: «Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была».

Напомним, днем ранее в ходе своего интервью Песков прокомментировал выполнение Минских соглашений. По его словам, с того момента, как президентом Украины стал Владимир Зеленский продвинуться в реализации пунктов договора, так и не удалось. Кроме того, представитель Кремля выразил надежду, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия.