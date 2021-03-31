Володин: все депутаты в срок отчитались о доходах за 2020 год Фото: REUTERS

Все депутаты Государственной думы в срок подали сведения о своих доходах, а также имуществе за 2020 год. Об этом в среду, 31 марта, сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Все депутаты Государственной думы в соответствии с федеральным законодательством подали свои декларации», - приводятся слова спикера на сайте Госдумы, где отмечается, что все поданные декларации будут опубликованы на официальном сайте Госдумы «не позднее чем через 14 рабочих дней».

Как уточнил Володин, сейчас комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, приступит к изучению, а также проверке поступивших сведений.

Согласно закону, депутаты обязаны ежегодно в срок до 1 апреля каждого года представлять декларации о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год. Кроме того, депутаты должны предоставить аналогичные сведения о членах своей семьи - супругах и несовершеннолетних детях.