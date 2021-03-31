Италия выдворит двух российских дипломатов

МИД Италии сообщил о выдворении двух российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о передаче послу РФ Сергею Разову протеста итальянских властей после задержанием российского офицера, обвиняемого в шпионаже. Он уведомил Разова о выдворении двух сотрудников российской дипмиссии.

- В связи с вызовом в министерство иностранных дел посла России в Италии мы передали последнему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу, — сообщил Ди Майо у себя в Facebook.

В конце января прошлого года Албания объявила российского дипломата персоной нон-грата. Причиной стало нарушение Алексеем Кроивошеевым установленных государством эпидемиологических мер. Албанские власти выразили надежду на то, что Москва сможет с пониманием отнестись к этому решению.