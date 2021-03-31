"Ростех" сообщил о том, что РФ приняла на снабжение новейший комплекс управления ПВО "Магистр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия приняла на снабжение новейший комплекс управления ПВО "Магистр". Серийное производство новейшего комплекса управления огневыми средствами противовоздушной обороны начнется в этом году.

"Холдинг "Росэлектроника" в 2021 году начнет серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ". Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской армии", - сказали в пресс-службе "Ростеха".

В корпорации сообщили, что "Магистр" оснащен уникальной оптико-электронной станцией, способной автоматически обнаруживать и распознавать, а также сопровождать воздушные цели.

Специалисты разработали базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех для обеспечения таких возможностей.

Разработчики сообщили, что "Магистр" обладает возможностью обзорного радиолокатора и высокой точностью измерения координат.