Как выглядит дом Владимира Барданова, который стрелял в Мытищах по спецназу: опубликовано видео

Как выглядит дом Владимира Барданова, в котором нашли 30 единиц оружия и около 20 гранат Фото: Александр РОГОЗА

Дом устроившего стрельбу по силовикам жителя коттеджного поселка Вешки Владимира Барданова засняли на видео. В коттедже нашли 30 единиц оружия и около 20 гранат.

Как писал сайт kp.ru, на участке около дома был организован зоопарк, в том числе для съемок фильмов. В этом домашнем зоопарке содержались медведь, тигр, а также «небольшой крокодил». Как сообщается, документы на зверей в порядке, а сами животные «абсолютно ручные».

Напомним, устроивший стрельбу мужчина погиб, оставшись в горящем доме. Когда в здании вспыхнул пожар, сотрудники полиции предложили стрелявшему сдаться, но он отказался выходить. По предварительным данным, Барданов поджег свой арсенал оружия с боеприпасами, что в итоге и привело к серьезному пожару. Его подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. Сейчас его коттедж по-прежнему находится в оцеплении полиции.