В МИД РФ выразили сожаление из-за высылки двух российских дипломатов из Италии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима. Как сообщили в ведомстве, о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.

«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения … наших возможных шагах в связи с акцией … объявим дополнительно», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве «акцию» Италии назвали не соответствующей уровню двусторонних отношений.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 31 марта, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о передаче послу России Сергею Разову протеста итальянских властей после задержанием российского офицера, обвиняемого в шпионаже, и сообщил о выдворении двух сотрудников российской дипмиссии.

Напомним, днем ранее, 30 марта, в Италии по обвинению в шпионаже в пользу России задержали двух человек: российский офицер, работающий при посольстве России в Риме, а также капитан итальянских ВМС.