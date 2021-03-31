Кудрин сообщил о снижении финансовой самостоятельности регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, сообщил, что финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается и надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться самостоятельно.

"У нас увеличилась централизация доходов в рамках консолидированного бюджета", - сказал Кудрин.

Он отметил, что увеличиваются дотации для субъектов страны, в том числе связанные и с антикризисными мерами и с национальными проектами, передает РИА Новости.

"Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно", - полагает глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, в регионах "хромает" финансовая дисциплина, фиксируется плохое качество прогнозирования и финансового планирования. Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет придется уделять особое внимание вопросам долга в субъектах РФ.