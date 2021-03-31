Глава Приамурья Василий Орлов: «Для развития жилищного строительства нужно обеспечить инфраструктурой участки под индивидуальное жилье»

Губернатор Василий Орлов обсудил реализацию в Амурской области регионального проекта «Жилье». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приамурье резко вырос спрос на жилье: с 2019 года в регионе действует «Дальневосточная ипотека», пользующаяся большой популярностью у жителей, а так же другие льготные программы - сельская ипотека, антикризисная ипотека под 6,5%. Строительство нового жилья в области идет с опережением графика. В 2019 - 2020 годах установленный план перевыполнен на 101 и 109%. Всего же с 2019 по 2030 годы в Амурской области планируется построить почти 3 миллиона квадратных метров. Реализацию регионального проекта «Жилье» губернатор Василий Орлов обсудил 31 марта на совещании с региональным правительством.

По плану в 2021 году в Приамурье будет построено более 220 тысяч квадратных метров жилья. За три месяца амурские строители уже сдали более 9 квадратных метров, основной ввод планируется во втором полугодии. Сейчас в области возводится 80 домов (это 616 тысяч кв. метров), выданы разрешения на строительство еще 85 домов (649 кв. метров).

Глава Амурской области Василий Орлов подчеркнул: развитие жилищного строительства — очень важное направление в развитии региона. Губернатор поручил региональным ведомствам держать этот вопрос на особом контроле.

- Комплексное развитие территорий должно быть на особом контроле у минстроя и минюста. Амурское Ипотечное Агентство в свою очередь необходимо трансформировать в своеобразную «службу заказчика», через которую при помощи бюджетных средств можно было бы решать проблемы по обеспечению жильем различных социальных категорий граждан, - отметил Василий Орлов.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов обратить внимание на развитие индивидуального жилищного строительства. При создании благоприятных условий оно поможет решить проблему с нехваткой жилья в сельских территориях. Чтобы у людей возникало желание строить частные дома, нужно обеспечивать участки под строительство необходимой инфраструктурой.

- Важно обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство. Нужно способствовать обеспечению участков под ИЖС необходимой инфраструктурой, что естественно повысит интерес у застройщиков и населения. Этот вопрос необходимо детально проработать с главами муниципальных образований, особенно сделать акцент на сельские территории, — подчеркнул Василий Орлов.