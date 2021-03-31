Россельхознадзор назвал цену вакцины от коронавируса для животных

Названа цена за российскую вакцину от коронавируса для животных Фото: ИВАНОВА Диана

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано назвала цену российской вакцины от коронавирусной инфекции для животных.

- Цена за две дозы вакцины составляет 588 рублей, их вводят с промежутком в 21 день. Это отпускная цена со стороны разработчика, "ВНИИЗЖ", — приводит слова Мелано РИА Новости.

Она отметила, что ведомство ориентируется на доступность препарата, а не на финансовую выгоду. Поэтому "ВНИИЗЖ" было специально рекомендовано установить минимальную стоимость вакцины.

Напомним, сегодня первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции для животных, которую зарегистрировали в России, стала доступна для заказа.

Препарат зарегистрировали 31 марта 2021 года. Массовое производство препарата "Карнивак-Ков" может быть запущено уже в апреле этого года. В клинических испытаниях препарата, которые начались в октябре прошлого года, были задействованы кошки, собаки, норки, песцы, лисы и другие животные.