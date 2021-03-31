Путин: власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит оставшихся без работы в 2020 году

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит оставшихся без работы в прошлом году. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году», - сказал российский лидер на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 - 2023 годы.

Как уточнил глава государства, российские власти возместят часть расходов на выплату зарплат таким работникам, а также в течение полугода начислят работодателю три минимальных размера оплаты труда.

Путин отметил, что для создания новых рабочих мест необходимо использовать все инструменты, в том числе механизмы дистанционной занятости, позволяющие россиянам зарабатывать независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью.

Как уточнил глава государства, власти рассчитывают, что бизнес направит на повышение зарплат средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 31 марта, правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года.