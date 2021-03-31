В 2020 году в России средняя температура воздуха на 3,22 градуса превысила обычные показатели

В 2020 году в России было на 3,22 градуса теплее, чем обычно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Росгидромете проанализировали температурные показатели за 2020 год. Оказалось, что средняя температура воздуха превысили предыдущие показатели на 3,22 градуса.

За прошлый год синоптики зафиксировали ряд отклонений от нормы, все это подстегнуло процесс потепления. В России он идет чуть быстрее, чем в среднем по всей планете.

На отрезке 1976–2020 годов показатель составил 0,51 °С за десятилетие.

Прошедший год оказался экстремально теплым. Отклонение от показателей 1961-1990 годов стало разительным.

-Оно составило +3.22 °С. Это более чем на один градус выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2007 году, - говорится в докладе синоптиков.

В ведомстве отмечают, что потепление становится причиной сокращения ледового покрова.

С 80-х годов прошлого века в районе Северного морского пути он уменьшился в пять-семь раз, сообщает Life.ru.

Ранее в МЧС предупредили рыбаков, что среднесуточная температура воздуха способствует к стремительному таянию льда. Любителям зимней ловли не стоит выходить на лед, так как высок риск провалиться.