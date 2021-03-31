Владимир Путин поручил восстановить рынок труда до показателей 2019 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года. Поручение было сделано во время подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.

- Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством это постоянно обсуждаем, — заявил Путин.

Он добавил, что решение этой задачи будет зависеть от роста деловой активности, наращивания капиталовложений в рабочие места и от инвестиций.

Ранее Владимир Путин заявил, что российское правительство поддержит бизнес, который трудоустроит оставшихся без работы в 2020 году. Власти рассчитывают, что бизнес направит на повышение зарплат средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам.