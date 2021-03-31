Украинский депутат рассказал о традиции выпивать во время ночной работы в Раде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Верховной рады Украины любят выпить во время работы поздним вечером. Об этом сообщил парламентарий от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич, указав на то, что «ночью тяжело на трезвую голову работать».

Как рассказал политик, вечером во вторник, 30 марта, в Раде произошла потасовка между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и депутатами от партии «Слуга народа». Все произошло, когда экс-глава незалежной пытался подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко, но представители парии «Слуга народа» заблокировали проход, помешав политику пройти.

«Признаю, есть такой грех у моих коллег, особенно когда у нас ночные бдения. Ночью тяжело на трезвую голову работать», - заявил Шуфрич в эфире телеканала «Россия 1», отметив, что это, «как правило, исключения, чем какая-то системность».

Депутат сообщил, что несколько лет назад Рада по инициативе оппозиционных парламентариев ввела запрет на торговлю алкоголем в своих стенах, однако это не решило проблемы. «В Верховной раде, к глубокому сожалению многих моих коллег, алкоголь больше не продают… Но это не означает, что в рабочих кабинетах наших коллег отсутствуют горячие напитки», - добавил он.