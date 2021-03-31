Патронов у Барданова нашли столько, что он мог бы год отстреливаться. Фото: Оперативная съемка.

Росгвардия рассказала о пострадавшем при перестрелке в Вешках. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, только один из сотрудников СОБРа получил ранение в ногу из огнестрельного оружия.

- Пуля попала в голень, боец госпитализирован, его жизни угрозы нет, - сказал Грибакин журналистам kp.ru.

Он отметил, что это единственное ранение сотрудника спецназа за 8 часов при том, что Барданов не переставал стрелять.

- Он даже отбил штурм: бойцам спецназа удалось занять первый этаж дома, тогда Барданов забросал лестницу на второй этаж гранатами и она обрушилась. После этого спецназ загнал стрелка на чердак, но он и оттуда отстреливался и бросал гранаты. Патронов у него в доме нашли столько, что он мог бы год отстреливаться, - подчеркнул Грибакин.

Напомним, 30 марта в элитном поселке Вешки произошла перестрелка. Житель поселения Владимир Барданов открыл огонь по пришедшим с проверкой сотрудникам ФСБ и МВД.