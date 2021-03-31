МРОТ в России вырастет на 4,7% в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минимальный размер оплаты труда в России в следующем 2022 году вырастет на 4,7 процента. В 2023 году данный показатель в стране увеличат еще на 5,8 процента. Об этом в среду, 31 марта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на период с 2021 по 2023 годы.

Вице-премьер отметила, что повышение МРОТ в государстве будет зависеть от ситуации в экономике.

- В настоящее время в бюджете на 2022-2023 года предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7 и 5,8 процента. Однако это предварительные цифры. Вне всякого сомнения, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике на территории страны, - отметила Татьяна Голикова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российское правительство сегодня продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля этого года. Предполагается регистрация безработных при помощи портала «Работа в России», а также оформление соответствующих пособий через единый портал государственных услуг.