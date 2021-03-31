Путин сравнил «дикий капитализм» с выстрелом в собственную ногу Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин раскритиковал раскритиковал безудержное извлечение прибыли бизнесом. Глава государства сравнил «дикий капитализм» без заботы о людях с выстрелом в собственную ногу. Об этом российский лидер сказал в среду, 31 марта, в ходе церемонии подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством государства.

- На первый взгляд, цель бизнесменов состоит в извлечении прибыли. Однако нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли и дикий капитализм без заботы о народе и сотрудниках абсолютно неприемлем, ведь в конце концов он ведет к разрушению общества, страны и самого бизнеса. Это аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову, - подчеркнул Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, президент во время церемонии также поручил восстановить показатели рынка труда в России до уровня 2019 года. Владимир Путин объяснил, что решение данной задачи будет зависеть от роста деловой активности, наращивания капиталовложений в рабочие места и от инвестиций.