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Общество31 марта 2021 15:55

Трутнев: грузоперевозки по Севморпути должны быть дешевле, чем по Суэцкому каналу

Для достижения этой цели потребуется отдельная государственная программа
Анастасия РЫШКОВА
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Трутнев отметил, что грузоперевозки по Севморпути должны быть дешевле, чем по Суэцкому каналу.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что перевозка грузов по Северному морскому пути (СМП) должна быть в перспективе дешевле, чем по Суэцкому каналу.

"Я попросил Министерство по развитию Дальнего Востока, Минтранс и Росатом вместе провести экономический анализ. Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была не дороже, а лучше - дешевле, чем по Суэцкому каналу", - цитирует Трутнева ТАСС.

Он подчеркнул, что если для достижения этой цели потребуется отдельная государственная программа, "то это надо сделать".

Вице-премьер также предложил Росатому сформировать для грузоперевозчиков расписание караванов по Северному морскому пути.

"Мы попросили Росатом подумать над расписанием, чтобы грузоотправители четко знали: в такие-то числа, такие-то месяцы формируются караваны, чтобы люди заранее могли не ходить, не просить, не заявки писать, а просто знали, что караван отправляется, и тогда бы заявлялись на уже готовый караван", - сказал журналистам Трутнев. Он также добавил, что не видит никаких рисков для такого решения.

Такое предложение появилось на фоне недавнего ЧП в Суэцком канале. Напомним, 23 марта в результате песчаной бури на мель сел один из крупнейших контейнеровозов мира. Его разблокировка заняла неделю. Ever Given заблокировал проход более чем 420 судам. В данный момент навигация по каналу восстановлена.