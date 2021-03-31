Совфед одобрил закон о налоговом вычете с расходов россиян на фитнес и спорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский Совет Федерации одобрил закон правительства о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Документ одобрили в среду, 31 марта, во время заседания.

Данный закон дополняет состав социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной плательщиком НДФЛ за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или ИП услуги. Суть законопроекта - россиянам будут возвращать проценты от денег, потраченных на занятия спортом и фитнесом.

Принимают закон для совершенствования правового регулирования фитнес-индустрии в России. Получить такой вычет можно будет как на себя, так и на несовершеннолетних детей. В общей сложности вернуть можно будет 13 процентов от расходов на спорт и фитнес на максимальную сумму в 120 тысяч рублей. При этом минимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Отмечается, что данный для возврата средств налогоплательщик должен будет представить документы, которые подтверждают его расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг: копии договоров на оказание таких услуг или чека в электронном или бумажном виде.