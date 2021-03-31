Видеохостинг YouTube заблокировал канал RT на арабском языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT на арабском языке. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян у себя в социальных сетях.

- YouTube заблокировал наш RT на арабском с 5,5 млн подписчиков и почти тремя миллиардами просмотров, — написала Симоньян в Telegram.

Она добавила, что редакция телеканала разбирается в произошедшем.

24 марта 2021 года видеохостинг наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. При попытке просмотра видео он выводил сообщение "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей".

Кроме того, в середине марта текущего года YouTube ограничил доступ к фильму "КП" о Ржевской битве. Администрация YouTube поставила ограничение 18+, а следовательно – лишила рекомендаций и возможности продвижения. Без зарегистрированного на видеохостинге аккаунта теперь его посмотреть невозможно.