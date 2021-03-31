Путин допустил возможность национализации предприятий, не исполняющих гособоронзаказ Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин допустил возможность национализации предприятий, которые не исполняют или исполняют со сбоями государственный оборонзаказ. Об этом глава государства заявил в среду, 31 марта, на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и кабинетом министров на период с 2021 по 2023 годы.

- Данный инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями. Государственный деньги выделяют исправно, ритмично, без всяких задержек, а сбои бывают. Хочу обратить на это внимание Александра Николаевича Шохина, главы РСПП. И хочу, чтобы все имели это в виду, - подчеркнул российский лидер.

Комментируя слова председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова о возможности такой меры и для сохранения занятости на предприятиях, Владимир Путин отметил, что подобный шаг носил бы крайний характер. Президент отметил, что совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и повышению жизнеспособности предприятия, однако добавил, что такая национализация все же возможна.