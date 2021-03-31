Путин: Бизнес повысит зарплаты благодаря налоговым льготам

Бизнес повысит зарплаты благодаря налоговым льготам. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы поставил задачу к концу 2021 года восстановить рынок труда.

- Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством постоянно это обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций, - сказал Путин.

Глава государства рассказал, что несколько недель назад проводил встречу с представителями отечественного бизнеса и отметил, что "у коллег есть и готовность, и желание, и серьезный ресурс для инвестиций в новые проекты". Путин заверил, что государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы из-за пандемии. Будет возмещена часть расходов, потраченных на зарплаты таким работникам, сообщает ТАСС.

- На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда,- сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для создания рабочих мест нужно использовать все возможные инструменты, а права безработных должны быть надежно защищены.

- В целом решения уже все приняты, нужно их исполнять и, естественно, контролировать их исполнение, - заключил глава государства.