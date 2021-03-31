Конкурс «Лидеры России» объявил о начале регистрации участников четвертого сезона

Один из наставников конкурса "Лидеры России" - первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стартовала регистрация участников четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Подать заявки можно со среды, 31 марта. Как и прежде, участников одного из самых масштабных управленческих конкурсов страны ждет уникальный опыт и новые знания, а его победителей - ценные призы и общение с крупнейшими топ-менеджерами России в качестве наставников.

- В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации. И, наверное, главный приз этого проекта - возможность получить в наставники лучших управленцев страны, - отметил наставник конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. - Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки.

Конкурс «Лидеры России» с 2017 года проводится по поручению президента Владимира Путина автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». В этом сезоне его участников ждет сразу несколько нововведений. По словам генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексея Комиссарова, с этого года упор в конкурсе делается не на поиск управленцев широкого профиля, а на выявление узких специалистов - профессионалов в своей сфере, готовых преображать отрасль.

Теперь конкурс разделен на восемь отраслевых треков. Шесть из них являются основными: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». В предыдущем, третьем сезоне «Лидеров России» больше всего заявок на участие было подано в специализации «Финансы и технологии» (61 732 регистрации), еще 22 272 заявок подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».

Всего же за три года проведения на конкурс было подано более 660 тысяч заявок на участие из всех регионов России и 68 стран мира. Около 900 участников конкурса вышли в финал, 313 человек стали победителями. Назначения на высокие должности получили более 270 участников «Лидеров России». Среди них - два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров крупных компаний и многие другие.

Четвертый сезон конкурса «Лидеры России» пройдет в несколько этапов. Регистрация заявок участников продлится до 26 апреля 2021 года. Подать заявку может любой житель любого региона России, имеющий соответствующий критериям отбора управленческий опыт. С 29 апреля стартует дистанционный этап конкурса, который будет завершен 11 июня. Затем, с августа по декабрь будет проведен очный этап «Лидеров России». Суперфинал конкурса пройдет в марте 2022 года: именно тогда будут объявлены имена победителей четвертого сезона.

Конкурс «Лидеры России» реализуется АНО «Россия – страна возможностей» при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Партнерами конкурса выступают крупнейшие российские компании: ОАО «РЖД», «Сбербанк», «Газпромнефть», «Ростелеком», «Россети», «Росатом», «Роскосмос», «Норильский Никель», «Ростех» и многие другие.